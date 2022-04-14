Гастроли Театра Сатиры состоятся в Новосибирске впервые за 18 лет

Гастроли Московского академического театра сатиры состоятся с 14 по 16 апреля в Новосибирске в первый раз за 18 лет. Театр покажет два спектакля — «Лес» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Антона Яковлева и «Горгоны» по пьесе драматурга Дона Нигро в постановке Наталии Фекленко. Об этом сообщил замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

13 апреля в эфире телеканала «Россия 24» министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в текущих условиях российские федеральные и частные театры будут больше гастролировать внутри страны. Она отметила, что в рамках программы «Большие гастроли» зафиксирован «невероятный спрос и интерес со стороны общества, регионов» на выступление ведущих театров и национальных коллективов.





«Восемнадцать лет не было полномасштабных гастролей театра у нас, в Новосибирске. Надо сказать, что Новосибирск — город довольно театральный, и он любит и ценит театр разный. В области есть целый ряд театров, которые являются ежегодно номинантами и лауреатами театральных премий. Зритель, конечно, приучен к театру», — сказал Милогулов.





Фото: Pixabay