Восьмой книжный фестиваль «Красная площадь» в 2022 году состоится в офлайн-формате с 3 по 6 июня. Об этом заявила пресс-служба фестиваля со ссылкой на советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

«Восьмой книжный фестиваль „Красная площадь“ — главное литературное событие нашей страны — в нынешнем году пройдет в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня. Литературный марафон запланирован в традиционном формате», — говорится в сообщении.





Толстой отметил, что гостей и участников фестиваля ждут знакомства с новыми книгами, встречи с писателями и поэтами, лекции по истории и культуре, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны.





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