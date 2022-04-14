В Пушкинском музее пройдет юбилейная акция «Я покажу тебе музей»

17 апреля в ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве пройдет акция, организованная участниками молодежной программы «Пушкинский.Youth», сообщает Минкультуры РФ.





В рамках проекта старшеклассники и студенты разработали медиагиды, квесты, перформансы и авторские экскурсии, посвященные экспонатам Пушкинского музея, его залам и зданиям. В течение года они изучали коллекцию и устройство музея, чтобы поделиться с посетителями своими находками и идеями, а также напомнить, что существуют разные способы видеть музей.





Каждый посетитель сможет присоединиться к мероприятиям акции и вместе с молодежью исследовать взаимосвязь предметов из музейной коллекции с литературой и музыкой в культурном контексте разных эпох.





«Я покажу тебе музей» пройдет в Главном здании, Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и пространстве «Пушкинский.Youth» в центре «Мусейон». В этом году акция проводится в десятый раз. В честь юбилея посетители смогут познакомиться с лучшими проектами прошлых лет.





Медиаматериалы по экспозициям всех зданий, игры и тесты можно найти на сайте акции, а также на страницах «Пушкинский.Youth» в Telegram и «ВКонтакте». Попасть на события проекта можно по билетам в музей.





Фото: Ghirlandajo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=633768