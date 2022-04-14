Вышел первый трейлер российской драмы «Нулевой пациент»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил ролик по сериалу о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе на ютьюб-канале.





Сериал «Нулевой пациент» основан на реальных событиях. В конце 1980-х годов молодой педиатр Кирсан Аюшев, работающий в детской больнице в Элисте (Калмыцкая АССР), подозревает ВИЧ у нескольких юных пациентов. Старшие коллеги не верят ему — врач тайком отправляет пробы в Москву и подтверждает диагноз. К делу срочно подключается эпидемиолог Дмитрий Гончаров, изучающий малоизвестную в СССР болезнь.





Режиссерами проекта выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Сценарий разработал Олег Маловичко. Главные роли исполнили Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева и др.





Эксклюзивный проект «Кинопоиска», созданный совместно с продюсерской компанией «Среда», включает семь эпизодов. Дата премьеры пока не названа.





Фото: кадр из трейлера сериала «Нулевой пациент»