День заботы о памятниках истории и культуры пройдет в России

Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





С 15 по 24 апреля будет проходить акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». В рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» на территории объектов культурного наследия пройдут субботники, участие в которых не требуют специальной подготовки и навыков.





В программу добровольческих мероприятий входят экскурсии, лекции об истории ОКН, мероприятия, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, мастер-классы по работе с основными реставрационными материалами (камень, дерево, металл).





Принять участие в акции и стать волонтером культуры можно, зарегистрировавшись на портале DOBRO.ru в категории «Культура и искусство» с названием «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».





Участники акции могут делиться историями объектов культурного наследия в соцсетях с хэштегами #сохранимнаследиевместе, #волонтерыкультуры, #деньзаботыопамятниках2022.





В 2021 году акция прошла в 72 регионах. Работы по восстановлению и благоустройству провели на 500 объектах.





Фото: pixabay