Фильмы Серебренникова и Лозницы покажут в Каннах

Организаторы объявили в социальных сетях программу Каннского кинофестиваля 2022 года.





Фильм «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс фестиваля. В центре истории — супруга композитора Антонина Милюкова, которую сыграла Алена Михайлова («Чики»). В роли Петра Чайковского — Один Байрон («Интерны»).





В Каннах также пройдет спецпоказ нового фильма украинского режиссера Сергея Лозницы. Он повествует о том, как союзники в разрушали города Германии в конце Второй мировой войны.





В основной конкурс также включили фильмы «Решение расстаться» Пака Чхана Ука (Южная Корея), «Треугольник печали» Рубена Эстлунда (Швеция, ФРГ, Франция), Close Лукаса Дона (Бельгия), RMN Кристиана Мунджиу (Румыния), Showing Up Келли Райхардт (США), «Ностальгия» Марио Мартоне (Италия), «Брат и сестра» Арно Деплешена (Франция) и др.





Председателем конкурсного жюри в этом году выбран кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон. Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.





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