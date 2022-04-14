Кристен Стюарт сыграет в романтическом триллере Love Lies Bleeding

Американская актриса снимется в одной из главных ролей фильма, действие которого развернется в мире бодибилдинга, пишет The Hollywood Reporter.





По словам собеседников издания, история сосредоточится на экстремальных качествах, необходимых для успеха в сверхконкурентном мире бодибилдинга. Проект описывают как «роман, подпитываемый эгоизмом, желанием и американской мечтой».





Режиссером фильма выступит Роуз Гласс, которая дебютировала в полном метре с хоррором «Святая Мод» («Спасительница», 2019). Она же написала сценарий в соавторстве с Вероникой Тофильской, снявшей несколько эпизодов «Темных начал» и «Ханны».





Производством и финансированием Love Lies Bleeding займутся американская компания A24 и британская студия Film4 (подразделение Channel 4). Дата релиза пока не названа.





Фото: Pixabay