В Вологде состоится международный фестиваль кружева

IV международный фестиваль кружева Vita Lace («Живое кружево») состоится в Вологде с 14 по 17 июля. Он станет одним из событий мультикультурного проекта «Фестивальное лето», рассказал ТАСС начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

«Фестиваль пройдет в Вологде в июле, свой международный статус он подтвердит, планируется участие мастеров из Белоруссии, возможно из Сербии, активная заявочная кампания стартует чуть позже. Мы рассчитываем, что фестиваль привлечет достаточно большое количество участников, его ждут. <...> Подготовлено много интересных мероприятий в рамках фестиваля, связанных не только с кружевным делом, а с народными промыслами в целом», — рассказал Осиповский.





Фестиваль кружева Vita Lace ранее дважды переносили из-за пандемии.





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