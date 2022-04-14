На сайте главархива Москвы доступны «Уникальные документы» композитора Скрябина

14.04.2022

На сайте главархива Москвы доступны «Уникальные документы» композитора Скрябина

«Уникальные документы» композитора Александра Скрябина теперь доступы на сайте главархива Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе главархива.

«Число уникальных документов главархива Москвы вновь пополнилось. Теперь на сайте архивного ведомства в разделе „Уникальные документы“ опубликованы актовые записи о рождении (25 декабря 1871 года) и смерти (14 апреля 1915 года) русского композитора Александра Скрябина. Уникальная информация сохранилась в метрических книгах московских церквей Трехсвятительской, что на Кулишках (запись о рождении), и Николаевской на Песках (запись о смерти)», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ввиду всемирного значения творчества и личности Скрябина документы обладают особой исторической ценностью. Благодаря выявленным в церковных метрических книгах актовым записям значимые для биографии композитора факты получают неоспоримое документальное подтверждение.

Фото: Pixabay