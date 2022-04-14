На сайте главархива Москвы доступны «Уникальные документы» композитора Скрябина

«Уникальные документы» композитора Александра Скрябина теперь доступы на сайте главархива Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе главархива.

«Число уникальных документов главархива Москвы вновь пополнилось. Теперь на сайте архивного ведомства в разделе „Уникальные документы“ опубликованы актовые записи о рождении (25 декабря 1871 года) и смерти (14 апреля 1915 года) русского композитора Александра Скрябина. Уникальная информация сохранилась в метрических книгах московских церквей Трехсвятительской, что на Кулишках (запись о рождении), и Николаевской на Песках (запись о смерти)», — рассказал собеседник агентства.





В пресс-службе добавили, что ввиду всемирного значения творчества и личности Скрябина документы обладают особой исторической ценностью. Благодаря выявленным в церковных метрических книгах актовым записям значимые для биографии композитора факты получают неоспоримое документальное подтверждение.





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