К юбилею Плетнева «Мелодия» выпустила запись концерта 1989 года

Звукозаписывающая компания «Мелодия» к 65-летию российского музыканта Михаила Плетнева опубликовала запись его концерта с произведениями Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена, состоявшегося 20 января 1989 года в Большом зале Московской консерватории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Концерт в Большом зале консерватории, запись которого опубликована впервые, состоялся в 1989 году. В том концерте он исполнил сонатные и вариационные циклы двух венских классиков: Гайдна и Бетховена», — отметили в пресс-службе.





Михаил Плетнев — выпускник Центральной музыкальной школы и Московской консерватории по классу Якова Флиера и Льва Власенко.





Фото: Pixabay