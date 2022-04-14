В БДТ представят спектакль по роману нобелевского лауреата Дж. М. Кутзее

Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0,

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16 апреля на Второй сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьерный показ спектакля «Бесчестье» в постановке Евгении Сафоновой.Спектакль основан на романе южноафриканского писателя Джона Максвелла Кутзее, который получил Букеровскую премию за «Бесчестье», став первым обладателем двух «Букеров». Позже он удостоился и Нобелевской премии по литературе.В центре истории — профессор Дэвид Лури из Кейптауна, теряющий работу, положение в обществе и привилегии из-за интимной связи со студенткой. Он переезжает к дочери Люси, живущей на ферме в глубинке и ухаживающей за собаками. Вскоре после его приезда на участке появляется группа темнокожих мужчин, которые убивают собак, насилуют Люси, избивают Дэвида.«В "Бесчестье" меня интересует в первую очередь не социальный и исторический контекст романа, а ключевая для Кутзее тема всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ», — отмечает Евгения Сафонова, выступившая режиссером, автором инсценировки и художником-постановщиком.Над проектом работали композитор Олег Гудачев, художник по свету Константин Бинкин, художник по костюмам Илария Янкина, медиахудожник Михаил Иванов и др. В постановке задействованы заслуженный артист РФ Василий Реутов, Алена Кучкова, Александра Магелатова и Леня Нечаев.