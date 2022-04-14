Цирк на Фонтанке даст представление для незрячих посетителей

Инклюзивный проект «Цирк на ощупь» стартует в Большом Санкт-Петербургском цирке, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





В преддверии Всемирного дня цирка, 15 апреля, состоится премьерный показ инклюзивного проекта Росгосцирка «Цирк на ощупь». На арене Большого Санкт-Петербургского цирка представят постановку для незрячих и слабовидящих гостей.





Росгосцирк в стремлении сделать цирковое искусство доступным как можно большему числу людей выступил инициатором создания пилотного проекта по тифлокомментированию представлений. Его реализация стала возможна в сотрудничестве с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и программой поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд».





Тифлокомментирование — это инклюзивный способ коммуникации, позволяющий людям с нарушениями зрения оценить визуальную часть цирковых спектаклей. Словесное описание спектакля «Цирк на ощупь» подготовила специалист высшей категории по тифлокомментированию Ирина Слепченко.





Первым спектаклем в сопровождении тифлокомментариев стал цирковой мюзикл на воде «Одиссея», который сейчас с успехом идет в Цирке на Фонтанке. Это новый творческий проект Росгосцирка, сочетающий цирковое и театральное искусство, живой вокал, синхронное плавание.





На премьерный показ инклюзивного проекта приглашены эксперты от Всероссийского общества слепых и дети с нарушениями зрения. Специальным гостем станет незрячий артист, участник проектов «Песни на ТНТ» и «Минута Славы» Олег Крикун.





Начало спектакля в 18:00.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ