Премьеру «Джона Уика 4» с Киану Ривзом в России отменили

Два фильма кинокомпании Lionsgate выбыли из российского графика премьер, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».





Четвертая часть боевика «Джон Уик» Чада Стахелски и криминальная комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Тома Гормикэна не значатся в графике премьер в российских кинотеатрах.





Выход «Невыносимой тяжести» с Николасом Кейджем в роли самого себя был запланирован на 21 апреля 2022 года. У четвертой главы «Джона Уика» с Киану Ривзом в главной роли не было точной даты релиза в РФ. Сначала экшн предполагали выпустить в мае этого года, затем релиз сдвинули на март 2023-го.





Ранее сообщалось, что кинокомпания Lionsgate присоединилась к крупным американским студиям, которые заморозили прокат своих проектов в России. Компания владеет правами на франшизы «Сумерки», «Голодные игры», «Джон Уик» и др.





Фото: кадр из фильма «Джон Уик»