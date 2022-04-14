Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара приедет с гастролями в Йошкар-Олу

14.04.2022

Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара приедет с гастролями в Йошкар-Олу
Кемеровский театр выступит в рамках проекта «Большие гастроли» в год своего 80-летия, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

С 15 по 17 апреля Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара покажет три спектакля на сцене Республиканского театра кукол в столице Марий Эл.

15 апреля юные зрители увидят постановку «Финист — Ясный сокол». 16 и 17 апреля кемеровские артисты представят «Летучий корабль» и «Крошечку-Хаврошечку». Все спектакли дадут дважды.

Гастроли Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, одного из старейших театров Кемеровской области, проходят в год его 80-летия. Театр был основан в 1942 году. 

Программа «Большие гастроли» организована Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ