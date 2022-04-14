Русский музей приглашает «Увидеть невидимое...»





Фото: К.С. Петров-Водкин. Мать. Предоставлено пресс-службой ГРМ

С 14 апреля по 16 мая в Садовом вестибюле Михайловского дворца будет работать экспозиция «Увидеть невидимое...», которая познакомит с работой Отдела технологических исследований и ее результатами.Посетители выставки увидят открытия, сделанные при участии специалистов отдела. Их работа позволила установить авторов многих картин и более точно датировать некоторые произведения.Так, «Куликовская битва» А. Матвеева, И. Никитина оказалась «Победой израильтян над амаликитянами» неизвестного художника из Западной Европы, пейзаж Ф. Васильева оказался работой И. Волкова, а на картине К. Петрова-Водкина обнаружено изображение А. Пушкина.Отдел технологических исследований работает в Русском музее с начала 1970-х годов. Его сотрудники используют для изучения произведений искусства неразрушающие методы: микроскопию, рентгенографирование, ультрафиолет и инфракрасное излучение, рентгенфлуоресцентный анализ. С их помощью можно прочитать скрытые авторские подписи, увидеть нижележащее изображение или подготовительный рисунок, а также уточнить технику создания произведения искусства.