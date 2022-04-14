Общество «Знание» анонсировало конкурс сценариев для просветительского проекта «Умное кино»

14.04.2022

Общество «Знание» анонсировало конкурс сценариев для просветительского проекта «Умное кино»

Всероссийский просветительский конкурс сценариев для документальных фильмов «Умное кино» общества «Знание» начал работать в среду. Об этом сообщила пресс-служба общества.

«Конкурс идей для документальных фильмов „Умное кино“ будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель — под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов, создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории», — сказал гендиректор «Знания» Максим Древаль.

Первым этапом проекта станет конкурс сценарных проектов документальных фильмов. Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте kino.znanierussia.ru.

Фото: Pixabay