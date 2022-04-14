Общество «Знание» анонсировало конкурс сценариев для просветительского проекта «Умное кино»

Всероссийский просветительский конкурс сценариев для документальных фильмов «Умное кино» общества «Знание» начал работать в среду. Об этом сообщила пресс-служба общества.

«Конкурс идей для документальных фильмов „Умное кино“ будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель — под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов, создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории», — сказал гендиректор «Знания» Максим Древаль.





Первым этапом проекта станет конкурс сценарных проектов документальных фильмов. Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте kino.znanierussia.ru.





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