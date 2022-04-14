Театр Наций 9 Мая покажет концерты и спектакли на трех площадках Москвы

Государственный театр наций покажет свои спектакли на трех московских площадках 9 Мая в рамках благотворительной акции «Открытый занавес». Об этом рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.

«Мы с радостью откликнулись на такое объединение, потому что каждый театр всегда к 9 Мая делает какое-то событие. Но так вместе, в одной акции, пожалуй, не было такого объединения. Я считаю, что это абсолютно прекрасная инициатива. Мне кажется, она может стать ежегодной», — отметил Миронов.





Он подчеркнул, что в День Победы двери театров должны быть открытыми для всех — и для волонтеров, и для ветеранов, и для других граждан.





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