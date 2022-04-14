В Театре на Малой Бронной перенесли на май показы «Вишневого сада»

Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова в Московском драматическом театре на Малой Бронной по техническим причинам были перенесены на 7 и 26 мая, говорится в Telegram-канале театра.

«Дорогие зрители, вынуждены сообщить, что по техническим причинам премьерные показы спектакля „Вишневый сад“ переносятся. Показ, запланированный на 15 апреля, пройдет 7 мая, а показ, который должен был состояться 16 апреля, — 26 мая», — говорится в сообщении.





В театре отметили, что купленные билеты остаются действительными согласно новому расписанию.





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