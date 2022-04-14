В Москве пройдет премьера оперы Корнгольда «Мертвый город»

Российская премьера оперы Эриха Вольфганга Корнгольда «Мертвый город» пройдет 14 апреля на сцене московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова. Спектакль станет первой совместной работой театра и режиссера Василия Бархатова, сообщила пресс-служба площадки.

«Это сочинение никогда не ставилось на российских сценах. Символично, что путь новой для нашей страны оперы начинается именно с театра «Новая опера», — подчеркнули в пресс-службе.





Мировая премьера оперы прошла в 1920 году одновременно в Гамбурге и Кельне, сочинение было представлено на сценах других театров, но вскоре оказалось под запретом, а после Второй мировой войны — вовсе в безвестности.





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