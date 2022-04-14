В прокат выходит триллер «Подельники»

Российский триллер «Подельники», который стал игровым дебютом режиссера-документалиста Евгения Григорьева, выходит в широкий российский прокат. Об этом рассказали в пресс-службе компании-прокатчика «Централ Партнершип».

Роли в фильме, основанном на реальных событиях, исполнили Юрий Борисов и Павел Деревянко.





«Это картина о том, что каждый сталкивается с невыносимыми жизненными тупиками, и все может кончиться плохо, особенно если это касается молодых людей или вовсе юных. Или, скажем, тех, кто в этом мире на „птичьих правах“. Тогда нужно обязательно искать „подельника“, и справедливость обязательно восторжествует», — процитировали в пресс-службе Григорьева.





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