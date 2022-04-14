В Петербурге прошел театральный фестиваль «Встречи в России»

ХХIV Международный театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России», который закончился в Петербурге, открыл зрителям новые лица русских театров СНГ, пишет ТАСС.

Этот результат считает важным результатом петербургского театрального форума его глава, генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.





«В 2022 году на нашем фестивале, посвященном 30-летию основания СНГ, акцент был сделан на новые лица русских театров зарубежья. Молодые режиссеры, актеры, художники, драматурги представили свое современное видение искусства, которое ни в коем случае не исключает бережного отношения и стремления сохранить традиции русского репертуарного театра», — сказал Шуб.





Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза театральных деятелей РФ, Россотрудничества при содействии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.





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