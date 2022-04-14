В Петербурге прошла премьера фильма «Родители строгого режима»

Фильм режиссера Никиты Владимирова «Родители строгого режима» с участием Алисы Фрейндлих и Александра Адабашьяна показали зрителям в Санкт-Петербурге. Показ с участием творческой команды картины сосотоялся в киноцентре «Родина», пишет ТАСС.

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин назвал этот фильм большим подарком для публики. «В тот период, когда наш кинематограф пытаются каким-то образом отделить от мирового кинорынка, этот фильм — большой подарок для зрителей, большой подарок для всех творческих людей нашего города», — сказал он.





В российских кинотеатрах картина «Родители строгого режима» выйдет 14 апреля.





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