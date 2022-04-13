Ольга Любимова дала эксклюзивное интервью Марии Бондаревой

В Сети появилась полная версия интервью министра культуры РФ Ольги Любимовой телеканалу «Россия 24».





Глава Минкультуры РФ стала гостьей программы «Интервью с Марией Бондаревой», в которой ответила на актуальные вопросы культурной повестки.





«Как защитить сокровища русского искусства, которые пытаются задержать за рубежом? Смогут ли вновь зарабатывать в нашей стране артисты, которые решили переехать за границу на время спецоперации? Сколько денег готово направить государство на развитие отечественного кинематографа?» — эти и многие другие вопросы прокомментировала Ольга Любимова в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24».





Интервью доступно на платформе «Смотрим»





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ