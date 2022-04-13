Музеи Московского Кремля приняли участие в акции «День в музее»

В рамках благотворительной акции Музеи Московского Кремля посетили дети военнослужащих, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.





13 апреля группа ребят осмотрела территорию Московского Кремля, Царь-колокол, Царь-пушку и храмы Соборной площади. Затем для гостей провели экскурсию по Оружейной палате.





Благотворительная акция «День в музее» стартовала 1 марта 2022 года и уже охватила 13 российских регионов: это Москва, Московская, Смоленская, Тульская, Орловская, Ульяновская, Саратовская, Ростовская, Рязанская, Волгоградская, Пензенская, Нижегородская и Белгородская области.





В рамках проекта музеи и их филиалы проводят бесплатные экскурсии, образовательные и просветительские мероприятия для льготных категорий посетителей.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ