Робин Райт пополнила каст фэнтези-фильма «Девица»

В актерском составе нового проекта потокового сервиса Netflix произошло пополнение, информирует Deadline.





К касту Damsel («Девица») присоединились Робин Райт («Форрест Гамп», «Карточный домик»), Шохре Агдашлу («Забивание камнями Сорайи М.»), Рэй Уинстон («Генрих VIII»), Ник Робинсон («С любовью, Саймон») и Брук Картер («Близко ко мне»).





В проекте уже подтвердили участие Анджела Бассетт («На что способна любовь») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), которая исполнит главную роль. Кого будут играть Робин Райт и другие актеры, пока не уточняется.





Фильм расскажет историю девушки, которой приходится выйти замуж за принца. Вскоре она выясняет, что королевская семья выбрала ее для жертвоприношения. Девушка оказывается запертой в пещере с драконом, откуда ей предстоит выбраться.





Режиссером фэнтези выступает Хуан Карлос Фреснадильо. Сценарист — Дэн Мазо.





Фото: кадр из сериала «Карточный домик»