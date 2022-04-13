Независимая компания А24 приостановила прокат в России

Американская кинокомпания присоединилась к крупнейшим мейджорам, заморозившим российских прокат своих фильмов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





После 24 февраля в российских кинотеатрах вышел только один фильм А24 — научно-фантастический экшн «Все везде и сразу» с Мишель Йео в главной роли.





По словам источников издания, российская компания «Вольга» выпустила фильм благодаря тому, что полностью выкупила права на него незадолго до начала военной спецоперации. А24 могла бы отозвать права при условии выплаты неустойки, но не сделала этого.





Фильм «Все везде и сразу» появился в отечественных кинотеатрах 7 апреля. В первый уикенд он собрал более 26 млн рублей, что стало лучший стартовым результатом для проектов А24 в России, отмечает БК.





Ближайшими релизами компании в России должны были стать драматический хоррор Men и слэшер X.





Ранее крупнейшие кинокомпании Disney, Universal, Warner Bros., Sony, Paramount и Lionsgate заморозили прокат своих проектов в РФ из-за событий на территории Украины.





Фото: кадр из фильма «Все везде и сразу»