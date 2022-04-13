В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт к 80-летию Муслима Магомаева

13.04.2022
Программа «Нет песни без тебя» приурочена к юбилею советского певца, который отмечается в этом году, сообщает пресс-служба оркестра «Русская филармония».
23 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт «Нет песни без тебя» к 80-летию со дня рождения советского, азербайджанского и российского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева (1942-2008).
Программу представит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». В вечере примут участие солисты арт-проекта «ТенорА XXI века» и бас-баритон Николай Рябуха. За дирижерский пульт встанет Сергей Тарарин.
Публика услышит песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Скажите, девушки», «Мелодия», «Благодарю тебя», «Синяя вечность» и другие композиции из обширного репертуара Муслима Магомаева.
Начало концерта в 19:00.
Фото: pixabay