Дэвид Линч опроверг сообщение о презентации нового фильма в Каннах

Американский режиссер прокомментировал в интервью Entertainment информацию Variety о том, что на Каннском кинофестивале он покажет новый проект.





Дэвид Линч заявил, что у него не выходит новый фильм. «Это абсолютный слух. У меня нет проекта. У меня ничего нет в Каннах. Это прискорбно», — сказал он в беседе с Дарреном Фрэничем.





По словам режиссера, ходят слухи о том, что на Каннском кинофестивале будет что-то новое, но авторы этих новинок не известны. «Некоторые подумали, что это мой фильм, но это не так. Так что подождем и посмотрим, чей он», — сказал Линч.





По признанию кинематографиста, в настоящее время он ежедневно занимается живописью и скульптурой. Кроме того, недавно он работал над цветокоррекцией и таймингом своего фильма «Шоссе в никуда», вышедшего в 1996 году.





Ранее журнал Variety со ссылкой на источники сообщил, что на грядущем фестивале в Каннах представят новую работу культового режиссера. Отмечалось, что в проекте Дэвида Линча во второстепенной роли появится актриса Лора Дерн, неоднократно сотрудничавшая с ним.





Фото: Рixabay