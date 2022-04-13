Театр имени Ленсовета показал комедию «Двенадцатая ночь»

13.04.2022
День Уильяма Шекспира прошел в Академическом театре имени Ленсовета, где одновременно прошла премьера комедии «Двенадцатая ночь» и открылась приуроченная к премьере выставка «Пространство Шекспира». Об этом сообщает ТАСС.
«Ученик Петра Фоменко, Иван Поповски ранее поставил в России комедию Шекспира „Сон в летнюю ночь“, став в 2015 году лауреатом премии „Золотая маска“. В новом спектакле он соединяет мастерство ведущих актеров и творческий энтузиазм молодежи. Как чувствам выразить себя? Вот главный вопрос спектакля», — рассказали в пресс-службе театра.
На премьере на сцену вышли народные артисты России Сергей Мигицко, Олег Леваков, Евгений Филатов, заслуженные артисты России Светлана Письмиченко, Александр Сулимов, артисты Виктория Волохова, Владислава Пащенко, Диана Милютина, Лидия Шевченко, Виталий Куликов, Александр Крымов. Сценографию создал заслуженный художник России Эмиль Капелюш.
Фото: Pixabay