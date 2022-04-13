Сахалинский Чехов-центр откроет следующий сезон премьерой «Алых парусов»

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В октябре сахалинские зрители увидят новую постановку Чехов-центра — мюзикл «Алые паруса» на музыку Максима Дунаевского, стихи и либретто Михаила Бартенева и Андрея Усачева, основанный на повести Александра Грина.Режиссером выступит лауреат «Золотой маски» Сусанна Цирюк. В постановочную команду спектакля вошли музыкальный руководитель Александра Чопик, сценограф и художник по костюмам Кирилл Пискунов, хореограф Антон Дорофеев, художник по свету Алексей Тарасов.В спектакле будет задействована почти вся труппа Чехов-центра. Кроме того, на роль юной Ассоль прошел кастинг, заявки на участие в котором прислали более 100 претенденток.Режиссер отметила сложность роли Ассоль: «Это не просто участие ребенка в спектакле, это три полноценные сцены с драматическим текстом, вокалом, хореографией. Взрослая сложная роль на маленькую девочку».Премьерные показы мюзикла «Алые паруса» назначена на 8 и 9 октября 2022 года.