Дэвид Линч представит новую работу с Лорой Дерн

Кинопроект культового американского режиссера дебютирует на Каннском фестивале, сообщает журнал Variety.





По словам источников издания, в Каннах покажут новую киноработу Дэвида Линча, название и сюжет которой пока не известны.





В проекте в эпизодической или второстепенной роли появится Лора Дерн, снявшаяся в «Синем бархате», «Диких сердцем», «Твин Пиксе» и других фильмах Дэвида Линча. В новой работе задействованы и другие актеры, которых режиссер неоднократно снимал в своих кинолентах. Их имена не называются.





В 2020 году Линч без анонса и рекламы выпустил короткометражный фильм «Что сделал Джек?», который показал потоковый сервис Netflix. Режиссер сыграл одну из главных ролей в этой ленте, которая на данный момент является его последней опубликованной работой.





В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Программу смотра объявят 14 апреля.





Фото: Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6496439