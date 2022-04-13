Стало известно, почему продолжение «Фантастических тварей» могут закрыть

Warner Bros. может отказаться от съемок четвертой и пятой частей франшизы по вселенной Гарри Поттера, сообщает Variety со ссылкой на источники.





Кинокомпания не запустит производство новых фильмов цикла «Фантастические твари», пока не узнает результаты проката недавно вышедших «Тайн Дамблдора». Такое решение принято после нескольких скандалов, связанных с актерами и уменьшением кассовых сборов, пояснили собеседники издания.





Проблемы спин-офф-серии фильмов о Гарри Поттере начались с первой ленты, в которой в роли главного антагониста Геллерта Грин-де-Вальда появился Джонни Депп. После обвинений в адрес актера в домашнем насилии фильм с его участием получил негативные отзывы. Актер снялся во второй части, однако в «Тайнах Дамблдора» его заменил Мадс Миккельсен.





Неоднозначные высказывания Джоан Роулинг, создательницы мира Гарри Поттера и сценаристки «Фантастических тварей», также вызывают негативную реакцию среди зрителей.





Скандалами отметился и Эзра Миллер, исполняющий роль Криденса, одного из ключевых персонажей. Накануне премьеры третьей части его арестовали за хулиганство и домогательства.





Фото: кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»