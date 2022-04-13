«Гибель богов» прозвучит в «Зарядье» в исполнении артистов Мариинки

Коллектив Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева завершает исполнение оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» в Москве, сообщает пресс-служба учреждения.





17 апреля в концертном зале «Зарядье» прозвучит последняя опера тетралогии — «Гибель богов». Предыдущие части «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» были исполнены в марте.





«Музыка, как всегда у Вагнера, служит драме; более того, в ней драма, прежде всего и сосредоточена, именно поэтому потрясение от "Гибели богов" гарантировано даже в отсутствие сценического воплощения», — отметили в пресс-службе.





В театре добавили, что «Вагнер суров со своими слушателями, но все же не беспощаден». В конце «Гибели богов» прозвучит мелодия, которую принято называть «лейтмотивом любви-искупления».





Московской публике оперу режиссера Кристины Лариной представят в полусценическом исполнении. Главные партии исполнят Михаил Векуа (Зигфрид), Евгений Никитин (Гунтер), Михаил Петренко (Хаген), Татьяна Павловская (Брунгильда) и др.





Фото: Александр Шапунов