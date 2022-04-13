В Новосибирске покажут фильмы, демонстрирующие Землю с орбиты МКС

В Новосибирске на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив будут создавать фильмы на основе космических снимков. Они покажут, как выглядит Земля с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

С помощью технологий виртуальной реальности зрители смогут максимально реалистично увидеть движение планеты, а также подробно рассмотреть, как на поверхности отображаются природные явления, уточнила в комментарии агентству Ирина Травина, автор проекта, президент новосибирской IT-ассоциации и глава компании «Софтлаб-Нск», разрабатывающей тренажеры для космонавтов.





«В рамках проекта планируется создать несколько фильмов, один из которых будет показан в концертном зале имени Каца (новосибирской филармонии — прим. ТАСС) в сопровождении классической музыки. Еще один учебный фильм — для купола планетария, и еще несколько фильмов — для общего пользования», — сказала Травина.





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