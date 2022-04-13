Вышел трейлер экранизации романа Салли Руни «Разговоры с друзьями»

Стриминговый сервис Hulu поделился роликом по сериалу на официальном YouTube-канале.





Шоу «Разговоры с друзьями» основано на дебютном романе ирландской писательницы Салли Руни, вышедшем в 2017 году и повествующем о жизни миллениалов.





Шоу расскажет о двух студентках и подругах Фрэнсис и Бобби, которые знакомятся на поэтическом вечере с супругами Мелиссой и Ником. Несмотря на разницу в возрасте у них завязывается общение, перетекающее в отношения, которые сложно определить. Фрэнсис впервые сталкивается с собственной уязвимостью, сложными чувствами, сомнениями и переосмысляет свой жизненный опыт и представления о любви.





Актерский ансамбль проекта составили дебютантка Элисон Оливер, Саша Лейн («Неправильное воспитание Кэмерон Пост»), Джо Элвин («Фаворитка»), Джемайма Керк («Девчонки»). Режиссерами выступили Лиэнн Вельхам и Леонард Абрахамсон. Адаптированный сценарий создала Элис Бирч при участии Салли Руни. Вместе они работали над адаптацией романа писательницы «Нормальные люди».





Фото: кадр из трейлера сериала «Разговоры с друзьями»