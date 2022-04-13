Янтарный самородок Музея Мирового океана назвали Солярисом

Новый экспонат получил имя по итогам конкурса, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.





На конкурс поступило около 100 вариантов имен для балтийского самоцвета весом 2 кг 670 г. Участники предложили такие названия, как Подарок солнца, Застывший огонь, Капитан, Ихтиандр, Подводник, Трон Посейдона, Сердце Балтики, Клешня краба, Балтийский лосось.





Обсуждение и выбор итогового варианта прошли 12 апреля, в 32-й день рождения Музея Мирового океана. Жюри остановилось на имени Солярис, которое предложил ученый-океанолог, доктор географических наук, участник экспедиций на научно-исследовательском судне «Витязь», член-корреспондент РАН Виктор Нейман. Выбранное имя стало и данью памяти режиссеру Андрею Тарковскому, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.





Победитель конкурса получит годовой абонемент в музей и приглашение на открытие корпуса «Планета Океан».





В музее пояснили, что самородок нельзя использовать для создания произведений ювелирного искусства, поскольку по его центру проходит разлом. Под воздействием воздуха и солнечного света камень может увеличиться. Теперь самородок экспонируется в водной среде в Морском выставочном центре Музея Мирового океана. После открытия нового корпуса «Планета Океан» балтийский самоцвет будет выставляться в главном зале «Большой океан».





Солярис, добытый в 2016 году в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (входит в Ростех), пополнил коллекцию Музея Мирового океана в 2022 году. Ежегодно предприятие добывает сотни тонн янтаря, при этом самородки весом более 1 кг встречаются редко — обычно в год находят 10-15 таких экземпляров.





Фото: Музей Мирового океана