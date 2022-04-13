Михалков поговорит о патриотизме в новом выпуске «Бесогона»

Кем в текущей ситуации оказались «пассажиры первого класса»? Чего они «испугались» и что спасают? Кому стали неугодны Пушкин и Чехов? С чем останется мир без русской культуры и кому будет нужен этот мир? Как скоро мировой гуманизм устанет от тотальной лжи, фальсификаций, подтасовок и спекуляций на них? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в новом выпуске авторской программы Михалкова «Бесогон ТВ». Смотрите новый выпуск на нашем канале 15 апреля 2022 года.





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