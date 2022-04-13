На фестивале в Ярославле покажут дипломные спектакли 19 театральных вузов России

13.04.2022
Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» начнет работать 11 мая в Ярославле. Выпускники 19 театральных вузов из разных регионов представят дипломные спектакли в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.
«Фестиваль „Будущее театральной России“ откроется 11 мая и завершится 17 мая. В эти дни свои выпускные спектакли представят студенты 19 вузов — больше, чем в прошлом году. Это представители театральных школ со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Хабаровска, Уфы, Крыма», — сказал Тухватуллин.
В этом году на фестивале организована образовательная программа — «Шишигинская школа. Интенсив». Программа названа в честь основателя ярославской театральной школы, режиссера и педагога народного артиста СССР Фирса Шишигина. В дни фестиваля участники школы смогут посетить лекции и мастер-классы лучших театральных педагогов страны.
Фото: Pixabay