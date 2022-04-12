Премьера спектакля «Лжец» состоится в ТЮЗе им. А.А. Брянцева

Над постановкой по пьесе венецианского драматурга Карло Гольдони работали российские и итальянские специалисты, сообщила пресс-служба петербургского театра.





Премьерные показы «Лжеца» пройдут на Большой сцене ТЮЗа 29 апреля, 4 мая и 3 июня в 19:00.





Режиссером постановки выступил Ферруччо Меризи. Над спектаклем работали художница по костюмам Элеттра Дель Мистро, композитор Паоло Йус, художница Надежда Осипова, художник по свету Максим Греллер и др. Лючия Дзагет и Джулия Колусси создали маски комедии дель арте.





«Некоторые из персонажей спектакля носят настоящие маски комедии дель арте, некоторые — выраженный гротесковый грим, но все без исключения ведут себя именно как маски. У масок есть необычная способность "видеть" больше, чем видим мы с вами», — отмечает постановщик.





В 1750 году Карло Гольдони на спор написал 16 пьес, в том числе одну из своих лучших комедий «Лжец». В центре комедии характеров и положений — сын купца, возвращающийся в Венецию после учебы в Неаполе. По прибытии молодой повеса ввязывается в интригу, за которой следуют любовные неразберихи, комичные ситуации, смены масок, обманы.





Спектакль получил концовку, которой не было в литературном источнике. Финал Ферруччо Меризи — «это гимн Венеции», которая всегда находится в борьбе с морем, отмечают в театре.





Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева