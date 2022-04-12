Славянский фолк-хоррор «Белая уточка» представят в Театре Образцова

12.04.2022
Театр кукол имени Сергея Образцова приглашает на первую премьеру 90-го сезона, сообщили в московском учреждении.
16, 27 апреля и 12 мая состоятся показы спектакля «Белая уточка» (12+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Константинова.
Страшная сказка расскажет о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку за нарушение данного обещания.
Создатели выбрали славянский фолк-хоррор для разговора с подростками, которые перестают ходить в «театр кукол для малышей». Актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка используются для раскрытия «мощного культурного кода народной сказки», отмечают в театре.
«Показать безграничное фольклорное богатство, оставленное нам нашими предками, — вот одна из целей нашего спектакля, который наполнится песнями, обрядами и магией оживления кукол. Это сказ о ценностях семейного очага, необходимости держать данное слово и бороться за свою любовь», — рассказывает автор идеи, художник и режиссер постановки Борис Константинов.
За костюмы отвечала художница Наталья Корнилова, музыкальное оформление — Николай Шамшин. В спектакле играют Екатерина Малетина, Максим Кустов, Александр Сидоров, Ренат Шаймарданов.
Фото: Театр кукол имени Сергея Образцова