Славянский фолк-хоррор «Белая уточка» представят в Театре Образцова

12.04.2022

Славянский фолк-хоррор «Белая уточка» представят в Театре Образцова
Театр кукол имени Сергея Образцова приглашает на первую премьеру 90-го сезона, сообщили в московском учреждении.

16, 27 апреля и 12 мая состоятся показы спектакля «Белая уточка» (12+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Константинова.

Страшная сказка расскажет о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку за нарушение данного обещания. 

Создатели выбрали славянский фолк-хоррор для разговора с подростками, которые перестают ходить в «театр кукол для малышей». Актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы, живая музыка используются для раскрытия «мощного культурного кода народной сказки», отмечают в театре.

«Показать безграничное фольклорное богатство, оставленное нам нашими предками, — вот одна из целей нашего спектакля, который наполнится песнями, обрядами и магией оживления кукол. Это сказ о ценностях семейного очага, необходимости держать данное слово и бороться за свою любовь», — рассказывает автор идеи, художник и режиссер постановки Борис Константинов.

За костюмы отвечала художница Наталья Корнилова, музыкальное оформление — Николай Шамшин. В спектакле играют Екатерина Малетина, Максим Кустов, Александр Сидоров, Ренат Шаймарданов. 

Фото: Театр кукол имени Сергея Образцова