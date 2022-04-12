Финал фестиваля «Земля Калевалы» пройдет в Российском этнографическом музее

12.04.2022
В 2022 году этнофестиваль приурочен к 95-летию Ленинградской области и 220-летию собирателя эпоса «Калевала» Элиаса Леннрота, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
15 апреля в 13:00 в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге состоится финал XVI этнофестиваля «Земля Калевалы», который посвящен культуре Карелии и карело-финскому эпосу «Калевала».
Мероприятие продолжает программу Года культурного наследия народов России, объявленного в 2022 году.
В финальной части фестиваля состоятся выступления карельских и финно-угорских фольклорных ансамблей, этнодефиле, а также презентации проектов в области народной культуры, туриндустрии, этнопедагогики. Специалисты в этих сферах расскажут об истории, традициях и современном потенциале Карелии.
В конкурсной, творческой и научно-исследовательской программах «Земли Калевала-2022» приняли участие более 6 тысяч человек из 640 населенных пунктов России.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ