Появился трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Стриминг Netflix опубликовал полноценный ролик по предпоследнему сезону научно-фантастического хоррор-сериала на своем ютьюб-канале.





Судя по кадрам, повзрослевшие герои пытаются жить обычной жизнью, однако им приходится вновь вступить в противостояние со злом, принявшим новую форму. Одиннадцать убеждают в том, что ее силы помогут выиграть войну и спасти друзей.





В своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Финн Вулфхард, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сейди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и др. Создатели проекта выступают братья Даффер.





Первая часть четвертого сезона Stranger Things выйдет в онлайн-кинотеатре «Нетфликс» 27 мая, вторая часть — 1 июля.





Фото: кадр из трейлера сериала «Очень странные дела»