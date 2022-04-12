Более 250 руководителей российских музеев обсудят лучшие практики

12.04.2022
13 апреля стартует цикл мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.
Пленарное заседание состоится в 12:00 в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре (Подмосковье).
В мероприятии примут участие статс-секретарь — замминистра культуры России Аллы Манилова, руководители более 250 федеральных, региональных и муниципальных музеев РФ, а также главы региональных министерств культуры из 40 регионов. Среди основных спикеров — директор департамента музеев и внешних связей Минкульта РФ Александр Воронко, министр культуры Мособласти Елена Харламова, директор РЭМа Юлия Купина, директор Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова и др.
Специалисты обсудят новые тенденции в работе региональных музеев, успешный опыт музейного ответа на современные ожидания посетителей и разработку стратегических планов развития музеев. Также в повестке — вопрос практического внедрения модельного стандарта муниципального краеведческого музея в различных регионах и федеральных округах.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире
. Начало в 12:00.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ