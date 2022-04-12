Сергей Лукьяненко объяснил перенос выпуска финального «Дозора»

12.04.2022

Сергей Лукьяненко объяснил перенос выпуска финального «Дозора»
Последняя книга из цикла об Антоне Городецком под названием «Вечный дозор» не выйдет весной 2022 года, сообщил писатель в комментарии ТАСС.

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко перенес на неопределенный срок публикацию книги «Вечный дозор», завершающую цикл «Дозоры», из-за необходимости внесения правок. 

«Из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — пояснила автор в беседе с изданием.

Планировалось выпустить «Вечный дозор» в мае этого года. Новая дата публикации пока не названа.

Первая книга цикла «Ночной дозор» о противостоянии светлых и темных Иных увидела свет в 1998 году. В начале 2000-х годов вышли экранизации «Ночного» и «Дневного дозора» с Константином Хабенским в главной роли.

Фото: pixabay