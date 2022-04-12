Сергей Лукьяненко объяснил перенос выпуска финального «Дозора»

12.04.2022
Последняя книга из цикла об Антоне Городецком под названием «Вечный дозор» не выйдет весной 2022 года, сообщил писатель в комментарии ТАСС
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Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко перенес на неопределенный срок публикацию книги «Вечный дозор», завершающую цикл «Дозоры», из-за необходимости внесения правок.
«Из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — пояснила автор в беседе с изданием.
Планировалось выпустить «Вечный дозор» в мае этого года. Новая дата публикации пока не названа.
Первая книга цикла «Ночной дозор» о противостоянии светлых и темных Иных увидела свет в 1998 году. В начале 2000-х годов вышли экранизации «Ночного» и «Дневного дозора» с Константином Хабенским в главной роли.
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