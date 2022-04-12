Умерла эквилибристка Светлана Авдеева

12.04.2022
Заслуженная артистка России скончалась на 81-м году жизни, сообщает Росгосцирк.
Эквилибристка, автор и постановщица цирковых спектаклей Светлана Авдеева умерла в ночь на 11 апреля в возрасте 80 лет.
«Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже. Ей рукоплескали зрители в разных странах мира — Германии, Франции, Испании, Японии, США и многих других. Это настоящая утрата для отечественного цирка», — отмечается в сообщении Росгосцирка.
Светлана Авдеева — продолжательница известной цирковой династии. В 8 лет она впервые вышла на манеж с пластическим этюдом. Светлана и ее сестра Марта воссоздали легендарный номер сестер Кох «Семафор-гигант», с которым выступали в разных странах. Позже Светлана Авдеева создавала цирковые постановки вместе с мужем Тамерланом Нугзаровым.
Фото: Рixabay