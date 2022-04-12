В Твери отметят 120-летие оперного певца Сергея Лемешева

12.04.2022
Программа музыкального вечера посвящена юбилею тенора, прославившегося исполнением партии Ленского в опере «Евгений Онегин», пишут «Вести-Тверь».
15 апреля в 19:00 в ДК «Пролетарка» состоится концерт в честь 120-летия уроженца Тверской земли Сергея Лемешева. Перед началом мероприятия откроется выставка картин с изображением Лемешева, выполненных в разных техниках.
В программе примут участие ансамбль солистов «Грезы» ДК «Химволокно», лауреат Всероссийского конкурса исполнителей русской песни Любовь Жаркова и другие артисты. Также на концерте покажут 10-минутный фильм об оперном певце «Очарование души» производства студии «Пролетарка».
Вход свободный.
Сергей Лемешев (1902-1977) родился в крестьянской семье в деревне Старое Князево Тверской губернии. После поступления в военное образовательное заведение получил направление на учебу в Московскую консерваторию. Широкую известность приобрел благодаря партии Ленского в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, которую исполнил 501 раз. В его репертуаре были многочисленные партии из произведений отечественной и европейской классики.
Фото: Рixabay