Иркутский драмтеатр приступил к постановке комедии «Примадонны»

12.04.2022
Премьерные показы спектакля по пьесе американского драматурга и режиссера Кена Людвига назначены на лето, сообщается на сайте театра.
В июне в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова дебютирует спектакль «Примадонны» в постановке главного режиссера Станислава Мальцева.
В настоящее время труппа во главе с режиссером занимается постановкой комедии, завоевавшей признание публики в разных странах мира. «Примадонны» — классическая комедия положений, вышедшая в 2004 году.
В центре истории будущего спектакля окажутся свободные актеры, решившие обманом получить наследство умирающей состоятельной дамы. К счастливому финалу их приведут приключения, неожиданные стечения обстоятельств и любовь.
Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31292519