Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон снимутся в сериале «Я существую»

12.04.2022
Британские актрисы сыграют в третьем сезоне антологии Доминика Сэваджа, сообщило издание Collider.
Лауреат «Оскара» Кейт Уинслет и ее 21-летняя дочь Миа Триплтон сыграют главные роли в эпизоде «Я — Рут» из третьего сезона сериала «I am» («Я существую»).
Драматическое шоу рассказывает истории женщин, столкнувшихся с серьезными потрясениями и переживаниями. В предыдущих сезонах в антологии появились Джемма Чан, Саманта Мортон, Вики Макклюр, Винетт Робинсон.
Съемки «Я — Рут» планируют начать в конце апреля. Дата премьеры пока не названа.
Актрисы уже снимались вместе в фильме «Версальский роман» 2014 года. Уинслет исполнила главную роль, а Триплтон появилась в эпизодической роли, которая стала для нее дебютом в кино. В 2020 году вышел триллер «Тени», в котором Миа Триплтон сыграла главную роль.
Фото: кадр из сериала «Милдред Пирс»