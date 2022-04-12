Более 1 млрд рублей выделено Астраханской области на мероприятия нацпроекта «Культура»

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

За это время в Астраханской области капитально отремонтировали Театр кукол и Театр юного зрителя, Камызякскую детскую школу искусств; построили девять сельских домов культуры; создали модельную муниципальную библиотеку. До конца года откроются еще три библиотеки.Кроме того, современное оборудование получили два кинозала, новые музыкальные инструменты поступили в Ахтубинскую детскую школу искусств им. М.А. Балакирева и Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского. Впервые за 60 лет обновили инструменты в детской школе искусств Знаменска.По словам замминистра, Минкультуры РФ продолжит оснащать современным оборудованием учреждения культуры.«В этом году впервые за многие годы запускаем программу оснащения муниципальных музеев. Надеюсь в заявках на следующий год увидеть и ваш регион», — отметила она.Ольга Ярилова посетила Астраханский колледж культуры и искусств и Астраханскую консерваторию.«Замечательно то, что в Астраханской области сохранили единую, полную систему художественного образования: детская школа, колледж, вуз. Таланты взращиваются с самого юного возраста. Причем воспитательный аспект молодого поколения в учреждениях культуры в приоритете. Педагог в каждого ребенка вкладывает частичку своей души и таланта», — подчеркнула замглавы Минкультуры России.