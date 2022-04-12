Российские музеи бесплатно проведут более 160 выставок

12.04.2022
Благотворительная акция «День в музее», стартовавшая 1 марта 2022 года, расширяет географию и список льготных категорий гостей, сообщили в Минкультуры РФ.
Музеи, подведомственные Минкультуры России, проведут бесплатные мероприятия для эвакуированных граждан из ЛНР и ДНР, военнослужащих и членов их семей, ветеранов, волонтеров, представителей молодежных организаций, многодетных семей и других посетителей. Их ждут экскурсии, образовательные и просветительские мероприятия от федеральных музеев и их филиалов.
Количество регионов, участвующих в программе, выросло до 13 — Москва, Московская, Смоленская, Тульская, Орловская, Ульяновская, Саратовская, Ростовская, Рязанская, Волгоградская, Пензенская, Нижегородская и Белгородская области.
13 апреля сотрудники Музеев Московского Кремля проведут экскурсию для детей военнослужащих по Оружейной палате и Соборной площади.
В апреле, мае и июне гостей примут на выставках в ГИМе, Музеях Московского кремля, Пушкинском музее, Музее Востока, Новой Третьяковке.
Кроме того, некоторые музеи предложили направить средства в помощь беженцам и семьям российских военных, погибших при проведении специальной военной операции РФ. ГИМ планирует перевести часть средств от продажи билетов. Сотрудники Музея современной истории России собрали личные средства и перевели на счет Российского Красного Креста.
Фото: пресс-служба Московского Кремля